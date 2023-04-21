Илья Садыгов: «Слухи о влиянии отца на мою карьеру не задевают. Я что, каждому буду доказывать?»

Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» рассказал, что слухи о влиянии отца Туфана Садыгова на его карьеру не влияют на него.

— Давай проясним еще один момент: твой трансфер из «Олимпа-Долгопрудного» в «Химки» совпал с переходом в том же направлении твоего отца — бизнесмена Туфана Садыгова.

— Он был в «Химках» до меня. Более того, в паузе чемпионского сезона в «Долгопрудном» (когда мы в итоге победили во второй лиге) на меня выходили из «Химок» и предлагали поехать на сборы, пройти просмотр. Я долго думал, но в итоге отказался.

— Почему?

— Во-первых, хотел решить задачу с «Долгопрудным» по выходу в ФНЛ. Во-вторых, понимал — начнутся все эти разговоры про влияние отца.

— Как он отреагировал, когда ты отказал «Химкам»?

— У нас был довольно жесткий разговор. Он, конечно, хотел, чтобы я поехал. Но я настоял на своем.

— Ты говоришь, что уже тогда предвидел слухи про влияние отца на твою карьеру. А сейчас они сильно раздражают?

— Вообще не раздражают. Даже если натыкаюсь на какие-то новости, они никак не задевают. Болтовни было столько, что, может, и хорошо, что я через это прошел, — набрался опыта. Отношусь к этому так: если кто-то что-то говорит — пожалуйста, я не могу осуждать или обижаться. Их право. Я что, буду подходить к каждому и что-то доказывать?

— У тебя с самого начала была такая позиция? Или она сформировалась со временем?

— Первое время было тяжело. Я этого не понимал, злился. Мне же было всего 20 лет, шел первый сезон в премьер-лиге — психика еще не окрепла. Отец мне говорил: «Работай и не обращай внимания. Пусть говорят».

Со временем переборол в себе все это. И стал замечать: многое зависит от того, как ты играешь. Например, в прошлом сезоне были отрезки, когда я удачно выходил, помогал команде — и тональность менялась. Но через какое-то время начиналось по новой.

Играешь хорошо — тебя хвалят, плохо — критикуют. Это нормально.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, отметившись 1 голом. «Химки» идут на 15-м месте турнирной таблице, набрав 13 очков в 23 матчах чемпионата России.

Ранее он выступал за «Олимп» (Москва), «Олимп» (Химки), Олимп-Долгопрудный. В «Химках» он форвард выступает с июня 2021 года.