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Сегодня, 20:34

Тактаров: «Может, в ближайшие 10 лет появится новый Аршавин»

Алина Савинова
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Бывший боец ММА Олег Тактаров рассказал, что является фанатом экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина.

«Аршавин — лучший футболист в истории российского футбола и в пятерке лучших футболистов «Арсенала». А я большой фанат лондонского клуба. Я не пропускал ни одного матча, когда играл Аршавин. Для меня был праздник, когда он сделал покер», — цитирует Тактарова Sport24.

Он также ответил на вопрос, появится ли в России в ближайшем будущем такой футболист, как Аршавин.

«Появление будущего Аршавина — лотерея. Может, и появится в ближайшие 10 лет новый Аршавин. Но важно попасть к нужному тренеру и не сломаться», — добавил боец.

Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». На данный момент он занимает должность советника генерального директора по молодежному футболу в питерском «Зените».

Источник: https://sport24.ru/football/news-610169-taktarov-arshavin-luchshiy-futbolist-v-istorii-rossiyskogo-futbola
Андрей Аршавин
Футбол
Олег Тактаров
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