Таранов рассказал, что после «Краснодара» к нему был интерес из Америки

Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов рассказал, что мог продолжить карьеру после ухода из краснодарской команды.

«Когда уходил из «Краснодара», перенес четвертую операцию на колене и думал, стоит ли продолжать карьеру игрока. Предложения были совершенно разные — и ФНЛ, и даже из МЛС. Да, в это сложно поверить, но какой-то туманный интерес из Америки был, звонили разные агенты. Сроки восстановления после операции были два месяца, но на деле встал на ноги нормально только через полгода. Возвращаться к игре уже не было смысла», — цитирует Таранова Metaratings.ru.

Таранов играл за «Краснодар» с июля 2018 года по январь 2020-го, после чего завершил карьеру. Также футболист выступал за «Крылья Советов» и ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, а также победителем Суперкубка России.