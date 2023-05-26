Таранов: «У меня есть регалии и звания в ЦСКА, но я не чувствую себя причастным к этим успехам»

Бывший полузащитник ЦСКА Иван Таранов рассказал о причинах ухода из московского клуба.

«К концу 2007-го. Не щелкнуло, а копилось. Если нет практики и нет удовольствия, то и мотивации что-то доказывать тоже нет. У меня есть регалии, звания в ЦСКА, но я даже на процентов 60 не чувствую себя причастным к этим успехам. В тот момент мне позвонил Слуцкий, позвал в «Крылья». А это всегда подкупает — когда тренер сам зовет в клуб», — приводит слова Таранова Sport24.

36-летний Таранов выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год.