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Сегодня, 10:29

Таранов: «У меня есть регалии и звания в ЦСКА, но я не чувствую себя причастным к этим успехам»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Иван Таранов рассказал о причинах ухода из московского клуба.

«К концу 2007-го. Не щелкнуло, а копилось. Если нет практики и нет удовольствия, то и мотивации что-то доказывать тоже нет. У меня есть регалии, звания в ЦСКА, но я даже на процентов 60 не чувствую себя причастным к этим успехам. В тот момент мне позвонил Слуцкий, позвал в «Крылья». А это всегда подкупает — когда тренер сам зовет в клуб», — приводит слова Таранова Sport24.

36-летний Таранов выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-26-taranov-u-menya-yest-regalii-zvaniya-v-tsska-no-ya-dazhe-protsentov-na-60-ne-chuvstvuyu-sebya-prichastnym-k-etim-uspekham
Иван Таранов
ФК ЦСКА (Москва)
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