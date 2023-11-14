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Сегодня, 15:40

Тарханов назвал «Спартак» главным разочарованием первого круга РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов выделил команду, чье выступление в первом круге РПЛ оставило наиболее негативные впечатления.

«Разочаровал, конечно, «Спартак». Красно-белые должны бороться за первое место, а этого не происходит. Есть черная полоса у «Урала», но я не могу сравнивать «Урал» со «Спартаком». У москвичей намного выше уровень игроков», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

После 15 туров «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11303120-tarhanov-nazval-glavnoe-razocharovanie-pervogo-kruga-chempionata-rpl.html
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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