Тарханов назвал возвращение Фернандеса риском для ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в РПЛ.

«Нужно ли ЦСКА возвращать Марио? Как и в любом деловом решении, есть соображения за и против. Однозначного ответа здесь не существует — все зависит от того, какие цели перед собой ставит сам Марио и клуб. С одной стороны, Фернандес является опытным игроком, который прекрасно знаком с клубом и игроками. Он неоднократно доказывал свою ценность на поле, был одним из лучших в ЦСКА. С этой точки зрения его возвращение — положительный момент. С другой стороны, возвращение Фернандеса — риск. Оно может означать дополнительные финансовые затраты и возможные травмы или проблемы с адаптацией после перерыва. Никто не знает, в какой форме Марио сейчас находится. Кроме того, у Федотова может быть другой взгляд на позицию правого защитника в команде и Марио в эту философию не впишется», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Фернандес вернется в московский клуб.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Соглашение было рассчитано до конца этого года, но 32-летний защитник досрочно расторг его в апреле.