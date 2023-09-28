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Сегодня, 20:40

Тарханов не считает, что «Динамо» находится в кризисе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал игру «Динамо» в последних матчах.

«Не считаю, что «Динамо» в кризисе. В команде работает новая система. К ней должны адаптироваться игроки. Кому-то нужно больше времени на это, кому-то меньше. Бывают такие срывы у команд, как у «Динамо» сейчас», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В последних матчах «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» (1:1) и уступило «Спартаку» (0:1) в РПЛ. Также команда Марцела Лички в серии пенальти проиграла «Краснодару» в FONBET Кубке России (1:1, пенальти 4:2).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Александр Тарханов
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