Тарханов оценил шансы ЦСКА в борьбе со «Спартаком» и «Ростовом» за медали чемпионата РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о выступлении команды после возобновления чемпионата РПЛ.

«Конечно, ЦСКА сможет подвинуть и «Спартак» с третьего места, и «Ростов» со второго. Эти команды очень близко располагаются в турнирной таблице. По сравнению с первой частью чемпионата «армейцы» стали больше забивать. Ведь осенью Федотов сетовал на не очень хорошую реализацию моментов. Стали больше забивать — стали и выигрывать», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Сейчас ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. «Армейцы» на одно очко отстают от находящегося на второй позиции «Ростова» и на два очка опережают идущий четвертым московский «Спартак». При этом ростовчане и спартаковцы провели на матч меньше.