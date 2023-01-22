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Тарханов о словах Заремы про Абаскаля: «Не думаю, что им заинтересуются топ-клубы»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал слова Заремы Салиховой о том, что летом европейские клубы будут бороться за главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Посмотрим. Сейчас нельзя еще ничего сказать. Думаю, что за рубежом не очень интересуются российским футболом, тем более сейчас. Тедеско поработал в «Спартаке», его забрали в Германию. Может, и Абаскаля заберут в Испанию. Но я не думаю, что им заинтересуются топ-клубы», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года, перейдя из тренерского штаба «Базеля». Под руководством 33-летнего испанца московский клуб идет на втором месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10592654-tarhanov-tedesko-porabotal-v-spartake-ego-zabrali-v-germaniyu-mozhet-i-abaskalya-zaberut-v-ispaniyu.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ИТБ1 (1.5)

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ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
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