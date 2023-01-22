Тарханов о словах Заремы про Абаскаля: «Не думаю, что им заинтересуются топ-клубы»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал слова Заремы Салиховой о том, что летом европейские клубы будут бороться за главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Посмотрим. Сейчас нельзя еще ничего сказать. Думаю, что за рубежом не очень интересуются российским футболом, тем более сейчас. Тедеско поработал в «Спартаке», его забрали в Германию. Может, и Абаскаля заберут в Испанию. Но я не думаю, что им заинтересуются топ-клубы», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года, перейдя из тренерского штаба «Базеля». Под руководством 33-летнего испанца московский клуб идет на втором месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.