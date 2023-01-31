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Александр Тарханов: «Дзюба — статусный футболист. Зачем его просматривать?»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился мнением о том, что нападающий Артем Дзюба отказался переходить в «Торпедо» из-за того, что главный тренер московского клуба Андрей Талалаев вызвал его на просмотр.

«Дзюба, в принципе, статусный футболист. Зачем его просматривать? Ясно, что он играл в футбол еще полгода назад. В прошлом чемпионате играл в «Зените». Я считаю, что просмотр — это лишнее. Тут либо брать, либо не брать. Наверное, решили не брать, поэтому так устроили», — приводит «Спорт День За Днем» слова Тарханова.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 6 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-dzyuba-statusnyy-futbolist-zachem-ego-prosmatrivat

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
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Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
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Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Артем Дзюба
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тарханов
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