Александр Тарханов: «Дзюба — статусный футболист. Зачем его просматривать?»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился мнением о том, что нападающий Артем Дзюба отказался переходить в «Торпедо» из-за того, что главный тренер московского клуба Андрей Талалаев вызвал его на просмотр.

«Дзюба, в принципе, статусный футболист. Зачем его просматривать? Ясно, что он играл в футбол еще полгода назад. В прошлом чемпионате играл в «Зените». Я считаю, что просмотр — это лишнее. Тут либо брать, либо не брать. Наверное, решили не брать, поэтому так устроили», — приводит «Спорт День За Днем» слова Тарханова.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 6 очков.