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Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился мнением о том, что нападающий Артем Дзюба отказался переходить в «Торпедо» из-за того, что главный тренер московского клуба Андрей Талалаев вызвал его на просмотр.
«Дзюба, в принципе, статусный футболист. Зачем его просматривать? Ясно, что он играл в футбол еще полгода назад. В прошлом чемпионате играл в «Зените». Я считаю, что просмотр — это лишнее. Тут либо брать, либо не брать. Наверное, решили не брать, поэтому так устроили», — приводит «Спорт День За Днем» слова Тарханова.
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 6 очков.
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