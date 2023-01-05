Тарханов считает, что Галактионову не стоит совмещать работу в «Локомотиве» и молодежной сборной России

Известный российский тренер Александр Тарханов считает, что главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову нужно сосредоточиться на работе в клубе.

«Я думаю, распылятся ему сейчас не надо. Хотя, сейчас молодежь практически не играет нигде и сборов мало. Но все равно, считаю, что нужно сосредоточиться на «Локомотиве». Примеров достаточно много... В мире нигде нет совмещений, а мы идем своим путем. Или тренер сборной, или тренер клуба», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее СМИ сообщали, что Галактионов может получить разрешение на совмещение должности главного тренера «Локомотива» с должностью старшего тренера молодежной сборной России.

Галактионов возглавляет молодежку с декабря 2018 года. В ноябре 2022-го железнодорожники объявили о назначении 38-летнего специалиста на пост главного тренера команды. На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков.