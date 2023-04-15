Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:21

Тарханов считает «Урал» фаворитом в матче с ЦСКА

Мария Гусева
Telegram Дзен

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

— На ваш взгляд, для Виктора Ганчаренко игра с ЦСКА будет особенной?

— Все матчи особенные, и этот не исключение, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Тарханова. - Никто не делит соперников на сильных и слабых. Как только команда расслабляется, ее наказывают.

— А фаворит в этой игре есть?

— Наверное, «Урал» за счет домашнего поля. Конечно, он отстает от ЦСКА в турнирной таблице, а уровень игроков «армейцев» чуть выше, но домашнее поле сделает свое дело.

— Вы были тренером в обоих клубах. Какие места двух команд по итогам сезона вас удовлетворят?

— ЦСКА борется за медали, «Урал» — за десятку. Разрыв между командами большой: у екатеринбуржцев 25 очков, у москвичей — 41 очко. Я буду доволен, если ЦСКА займет второе место, а «Урал» войдет в восьмерку.

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет сегодня, 15 апреля. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.

Источник: Евро-футбол
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
МИД РФ заявил о работе над возобновлением авиасообщения со странами Африки
В США заявили о желании украинских боевиков убить Зеленского
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине
Во Франции сочли враждебным контрнаступление ВСУ
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов: «Талалаев способен настроить игроков, моменты у «Химок» обязательно будут»

Нападающий «Акрона» назвал Аршавина легендой российского футбола