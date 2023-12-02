Тарпищев предложил назначить Романцева консультантом в «Спартак»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил на вопрос «СЭ» о перспективах главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Стоит ли менять Абаскаля? Я бы брал спартаковцев. Консультантом надо брать Романцева, а тренером — молодого спартаковца. Тогда будет тот дух, который славил «Спартак» всю свою жизнь», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее стало известно, что Романцев займет должность советника в «Пари НН».

На данный момент красно-белые с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.