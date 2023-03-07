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Тарпищев вспомнил, как начал болеть за «Спартак»

Алина Савинова
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как играл в футбол со спартаковцами в детстве.

«В 13 лет я плакал, когда «Спартак» проиграл со счетом 1:3 «Локомотиву». Комментатор сказал, что шансов на чемпионство нет, и я зарыдал. Я тренировался в Сокольниках и в футбол играл со всеми спартаковцами. Я всех их знал с детства. Того же Олега Романцева. Мы до сих пор дружим, на даче у меня часто играли в футбол. Кто у меня только не был — игроки Андрей Тихонов, Александр Мостовой, Игорь Шалимов, Дмитрий Аленичев. Практически все. Мостовой, кстати, лучше всех из спартаковцев играет в теннис. А когда я привез пляжный теннис в Россию, у меня в команде играл Валерий Карпин», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Также он оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я одним из первых поддержал Гильермо Абаскаля. Мне понравилась первая игра, я его похвалил публично. Мне звонит Николай Писарев: «Да он вообще никто». «Ладно тебе, ты ничего не понимаешь», — отвечаю ему. И оказался прав», — добавил глава ФТР.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 туров.

Источник: https://tass.ru/sport/17209927
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
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