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Сегодня, 16:48

Ташуев — об игре «Ростова»: «Карпин — ведущий специалист в «России»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал выступление «Ростова» в текущем сезоне.

«Ростов» — команда атакующая, доминирующая. Валерий Георгиевич Карпин — ведущий специалист у нас в России. Не удивительно, что ростовчане хорошо играют в атаке. Он уже шестой год в «Ростове», поэтому команда сбитая, показывают хороший футбол, ему доверяют, а мы за него радуемся, болельщики радуются!" — приводит слова Ташуева Legalbet.

После 26 туров «Ростов» (40 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче команда Карпина дома одержала волевую победу над «Оренбургом» (2:1).

Источник: Legalbet
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
Сергей Ташуев
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