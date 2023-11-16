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Сегодня, 18:58

Терехин: «Тюкавин мог бы поиграть за 2DROTS, это было бы интересно»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин рассказал, что некоторые игроки могли бы поменяться командами во время товарищеского матча между «Динамо» и 2DROTS из Медиалиги.

«Подобные матчи — это больше шоу для зрителей. Хочется, чтобы команды позабивали друг другу побольше голов, пофотографировались, порадовались и обошлись без травм. Может быть и 5:5, и 6:6 или 7:7. Люди приходят на стадион ради голов, а не ради каких-то унылых нулей. В таких матчах не зазорно сыграть вничью или даже проиграть. Можно делать все, что хочешь. И повеселить публику, взорвать медиапространство. Было бы неплохо даже обменяться футболистами. Кто-то из динамовцев сыграл бы за 2DROTS и наоборот. К примеру, Константин Тюкавин мог бы поиграть чуть-чуть за «Динамо» и чуть-чуть за блогеров. Это было бы интересно!» — приводит «РБ Спорт» слова Терехина.

Матч «Динамо» — 2DROTS состоится в субботу, 18 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-terehin-tyukavin-mog-by-poigrat-za-2drots/
Олег Терехин
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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