Тетрадзе заявил, что психологически не готов работать в Грузии

Известный в прошлом футболист «Динамо» и сборной России, ныне тренер Омари Тетрадзе рассказал, почему не продолжает карьеру в Грузии.

«Чуть меньше года я работал в грузинском «Сабуртало». Но в сентябре пришел к выводу — нужно уйти. Сейчас я свободный агент, если можно так сказать. Меня звали к себе многие грузинские клубы, но я был психологически не готов там работать. Готов ли в России? Да, хочу продолжить свою тренерскую карьеру тут. Поэтому я и в Москве. Семья живет в Грузии. Когда работал в «Сабуртало», практически не бывал в России — матчи были каждые 3 дня, банально не хватало времени. Зато сейчас могу позволить себе быть в разъездах», — приводит слова Тетрадзе Sport24.

54-летний специалист ранее тренировал «Анжи», нижегородскую «Волгу», «Химки» и «Енисей». Он также работал в Казахстане с «Жетысу» и «Тоболом».