Самедов назвал футболиста, который произвел на него впечатление в первой части сезона РПЛ

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов высказался об интриге в чемпионате России, а также назвал футболиста, который произвел на него впечатление в первой части сезона РПЛ.

«В этом сезоне стало больше конкуренции. Всегда здорово, когда наверху, в середине и в нижней части таблицы есть борьба. Это положительно влияет на чемпионат, да и для болельщиков это дополнительный интерес. Из игроков в первой части сезона я бы выделил Тюкавина. Мне он нравится, как нападающий очень здорово смотрится», — приводит слова Самедова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Тюкавин провел 18 матчей в чемпионате России, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами.

1 декабря московский клуб объявил о подписании нового соглашения с форвардом до лета 2028 года.