Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:53

Самедов назвал футболиста, который произвел на него впечатление в первой части сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов высказался об интриге в чемпионате России, а также назвал футболиста, который произвел на него впечатление в первой части сезона РПЛ.

«В этом сезоне стало больше конкуренции. Всегда здорово, когда наверху, в середине и в нижней части таблицы есть борьба. Это положительно влияет на чемпионат, да и для болельщиков это дополнительный интерес. Из игроков в первой части сезона я бы выделил Тюкавина. Мне он нравится, как нападающий очень здорово смотрится», — приводит слова Самедова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Тюкавин провел 18 матчей в чемпионате России, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами.

1 декабря московский клуб объявил о подписании нового соглашения с форвардом до лета 2028 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/samedov-iz-igrokov-v-pervoi-chasti-sezona-vydelyu-tyukavina-on-ochen-zdorovo-smotritsya-314582/
Александр Самедов
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
Обсудить
Читайте также
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
Футболист умер в 21 год после удара молнии во время матча в Бразилии
США и Канада расширили антироссийские санкции
В США заявили о возможности финансировать Украину только пару недель
МВД решило депортировать потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Ярошик надеется еще поработать в какой-либо команде

Тетрадзе заявил, что психологически не готов работать в Грузии