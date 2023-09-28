Тикнизян — о шутках Дзюбы: «Плоско, но смешно»

Игроков «Локомотива» попросили назвать самого смешного одноклубника.

Защитник железнодорожников Наир Тикнизян и полузащитник Антон Миранчук выделили Артема Дзюбу.

«Ответ, наверное, очевиден. Это Артем Дзюба. У него язык, как говорится, без костей. Если с ним в одном помещении находиться около 10 минут, очень сильно сводит скулы, потому что он шутит. Плоско, но смешно», — сказал Тикнизян в видео, которое опубликовала пресс-служба «Локомотива».

В нынешнем сезоне 35-летний форвард провел 9 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.