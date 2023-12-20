Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:22

Тикнизян рассказал, как Акинфеев настраивается на матчи

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев настраивается на матчи.

«Игорь Владимирович перед каждым матчем садится в раздевалке, подносит руки к лицу и не то чтобы молится, но аккумулирует внутреннюю энергию и настраивается на игру. А когда я там играл, он еще и после матчей закрывал лицо руками, потому что с моего фланга постоянно были то привоз, то пенальти, ха-ха. Шучу, конечно», — цитирует Тикнизяна Sport24.

В этом сезоне 37-летний Акинфеев провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, в 6 матчах вратарь отстоял на ноль.

Источник: Sport24
Игорь Акинфеев
Наяир Тикнизян
Футбол
2
Обсудить
Читайте также
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Ферстаппен заявил, что пока не собирается жениться на бывшей девушке Квята
Трехлетний ребенок скончался после посещения стоматолога в Рязани
Дочь попавшего под обстрел в Донбассе Охлобыстина рассказала о состоянии актера
Захарова заявила о надоевших обвинениях Санду в адрес России
Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Источник: «Спартак» предложил 10 миллионов евро за нападающего «Флуминенсе» Кеннеди
Тикнизян — о Баринове: «Для меня Димка — олицетворение бандита из 90-х»
«Спартак» собрал легенд за одним столом: Соболев включил МакSим, Филимонов пересчитывал золото, Абаскаль сказал тост
Источник: «Фламенго» отказался платить «Зениту» 25 миллионов евро за Клаудиньо
«Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» сыграют в Зимнем кубке РПЛ-2024
Васильев — о конкуренции с иностранцами в «Зените»: «Я молодой, а Вендел не молодеет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Булыкин: «Желаю российским футболистам поиграть в Европе»

Биджиев считает, что бывший форвард «Балтики» Мусаев усилит ЦСКА