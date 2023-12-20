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Сегодня, 20:27

Бывший форвард ЦСКА Попов считает, что Чалов готов к переходу в «Марсель»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов считает, что форвард армейцев Федор Чалов готов к переходу в «Марсель».

19 декабря стало известно об интересе французского клуба к россиянину.

«Нет дыма без огня. Чалов уже опытный и сформировавшийся нападающий, один из лучших у нас в стране. И он уже поиграл за границей — провел неплохой отрезок в «Базеле». Поэтому я не думаю, что для него было бы некомфортно психологически перейти в «Марсель». Для Чалова это очередной вызов, и он к нему готов. Наверное, он хочет еще раз уехать, если есть такая возможность», — приводит «Евро-футбол.Ру» слова Попова.

В сезоне-2023/24 Чалов забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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