Тикнизян о сборной Армении: «Скауты приехали. Знал, что они будут на играх»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил «СЭ», что на матчах сборной Армении присутствовали скауты европейских команд.

«Был очень расстроен в первый день после автогола, но не было времени, чтобы впадать в драму, — сказал Тикнизян «СЭ». — Близилась игра с Хорватией — знал, что там будут скауты, наши болельщики. Не мог подвести ни себя, ни людей. Перевернул страницу с автоголом и не думаю об этом, уже забыл».

Тикнизян также рассказал, как присутствие скаутов влияет на игру.

«Скауты приехали. Это дает концентрацию, чтобы не ошибаться и не допускать глупых ошибок. Нужно стараться держать ту планку, которую я задал в начале года. Но лично со скаутами я не пересекался», — добавил Тикнизян.

По информации журналиста Ивана Карпова, на матче сборной Армении против Хорватии присутствовали представители «Болоньи».

В июне «СЭ» сообщал, что Тикнизян входит в список возможных приобретений итальянского клуба.