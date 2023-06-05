Тикнизян высказался о результатах «Локомотива» во второй части сезона

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о результатах команды во второй части сезона.

«Местами футбол «Локомотива» в атаке напоминает «Манчестер Сити»? Сравнивать «Локомотив» и «Манчестер Сити» ни в коем случае не буду — это команды из разных миров. Но мы тоже играем в яркий, атакующий, комбинационный футбол. Приятно находиться в такой команде. Надо отдать должное тренерскому штабу, который нацеливает нас на атакующий стиль игры. Надеюсь, в следующем сезоне продолжим показывать такой же уровень. Что для этого надо сделать? Ни в коем случае нельзя расслабляться — надо будет хорошенько поработать на летних сборах», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

«Локомотив» завершил минувший сезон чемпионата России на восьмом месте. За 30 туров железнодорожники набрали 45 очков. Примечательно, что за весеннюю часть сезона красно-зеленые набрали 32 очка.