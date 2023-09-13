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Сегодня, 18:52

Тимощук — о Венделе: «Мы видим, с каким настроением и рвением он помогает команде»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в комментарии для «СЭ» высказался об игре полузащитника команды Вендела.

26-летний бразилец прибыл в расположение команды после летнего отпуска с опозданием — 25 июля.

«Вендел извинился перед командой за опоздание. Сейчас он работает, и мы видим, с каким настроением и рвением он помогает команде добиваться результата. Наказание? Он извинился. В том числе есть рычаги финансовые, когда футболист платит штраф за то, что он нарушил регламент сбора команды и подготовки», — сказал Тимощук «СЭ».

Вендел выступает за петербургскую команду с 2020 года. Вместе с «Зенитом» бразилец стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 6 матчах команды во всех турнирах.

Анатолий Тимощук
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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ЦСКА – Кр. Советов
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Ахмат – Краснодар
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Спартак – Сочи
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17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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