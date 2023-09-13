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РПЛ

Сегодня, 19:30

Булыкин назвал три причины, по которым российские игроки не уезжают в Европу

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что российские игроки не покидают клубы РПЛ из-за неоправданно высоких зарплат.

«Во-первых, у нас такие зарплаты, что в других похожих лигах платят в три раза меньше даже в топ-клубах. Поэтому никто не поедет никуда, конечно. Второе — половину не возьмут. А третье — есть лимит, который не пускает в российский чемпионат сильных иностранных футболистов. Поэтому если мы снизим зарплаты в нашем чемпионате, то это будет, наоборот, на пользу футболу. Но, конечно, не на пользу тем разным людям вокруг, которые получают деньги, но на сам российский футбол им плевать», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал игрокам уезжать из РПЛ.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/13/21279830.shtml
Дмитрий Булыкин
Сборная России по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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