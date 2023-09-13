Булыкин назвал три причины, по которым российские игроки не уезжают в Европу

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что российские игроки не покидают клубы РПЛ из-за неоправданно высоких зарплат.

«Во-первых, у нас такие зарплаты, что в других похожих лигах платят в три раза меньше даже в топ-клубах. Поэтому никто не поедет никуда, конечно. Второе — половину не возьмут. А третье — есть лимит, который не пускает в российский чемпионат сильных иностранных футболистов. Поэтому если мы снизим зарплаты в нашем чемпионате, то это будет, наоборот, на пользу футболу. Но, конечно, не на пользу тем разным людям вокруг, которые получают деньги, но на сам российский футбол им плевать», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал игрокам уезжать из РПЛ.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.