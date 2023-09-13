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Сегодня, 18:04

Бут: «У Слуцкого топ-юмор, он вернется и будет лучшим тренером России»

Алина Савинова
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Бывший футболист Мэтью Бут поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Леонидом Слуцким в «Крыльях Советов».

«Слуцкий — тренер, который сломал систему. Объясняю: он один из первых в мире, кто начал использовать видео-анализ, чуть ли не придумал это. Горд, что играл под его руководством», — приводит «РБ Спорт» слова Бута.

Также он высказался о медийной активности российского тренера.

«Я знаю, что он стал комиком. Не удивлен! Почему? Потому что Леонид Викторович — персонаж, талантливый во всем. Его юмор — топ, мне он очень нравится. Если вы не знаете, то юмор тоже очень важен в футболе. Уверен, что вся история с его участием в различных передачах не помешает ему вернуться в тренерство. Можно сказать, он станет лучшим тренером России, когда вернется! Вот увидите. (Смеется.)», — добавил Бут.

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. Также 52-летний специалист тренировал ЦСКА, «Витесс», «Халл Сити», «Крылья Советов» и другие команды.

Сейчас Слуцкий ведет два проекта на YouTube-канале «Коммент.Шоу» — «Коммент.Тренер» и «Ну так нельзя, ###».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/me-t-yu-but-u-slutskogo-top-yumor-on-vernetsya-i-budet-luchshim-trenerom-rossii/
Футбол
Леонид Слуцкий
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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