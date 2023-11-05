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Сегодня, 19:34

Агент Гурцкая — о трансферах «Спартака»: «Таких как Медина в Латинской Америке миллиард»

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Футбольный менеджер Тимур Гурцкая раскритиковал трансферную политику «Спартака».

«Рябчук — нормальный парень, но он не сильнее Хлусевича — ни в обороне, ни в атаке. Таких как Медина, в Латинской Америке миллиард игроков. Его более-менее хорошее качество — стандарты, но он подает хуже, чем Сперцян, — цитирует агента «РБ Спорт». — У Бонгонда есть качества, он выделялся в Бельгии, но в Испании застопорился. Бабич — более-менее. Когда он стал играть, и Дуарте стал играть надежнее. У Абаскаля как будто есть любимчики среди иностранцев: Дуарте прощается многое, Бонгонда назад не возвращается».

В сезоне-2023/24 Олег Рябчук сыграл 11 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей. На счету Хесуса Медины 2 гола в 10 играх чемпионата России. Тео Бонгонда провел 17 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист, а Срджан Бабич записал на свой счет 2 гола в 9 встречах.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тимур Гурцкая
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