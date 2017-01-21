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21 января 2017, 20:27

Тимур Жамалетдинов: "Пробиться в основной состав ЦСКА? Все зависит от меня"

Дмитрий Симонов
Первый заместитель главного редактора
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Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов после победы над "Воленом" в контрольном матче (3:0) отметил, что не думал о возможном попадании в основу клуба на весеннюю часть чемпионата России, передает из Кампамоара корреспондент "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Форвард стал автором третьего гола в первой игре армейцев под руководством Виктора Гончаренко.

- Ждете, что сможете пробиться в основной состав во второй половине сезона?

- Об этом еще пока рано говорить. Впереди еще два сбора. Нужно их хорошо провести, качественно подготовиться ко второй половине сезона. Будет еще немало товарищеских игр, думаю, тренер еще даст себя проявить. Там уже все зависит от меня.

Полностью интервью Жамалетдинова

Тимур Жамалетдинов
ФК ЦСКА (Москва)
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