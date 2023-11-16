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Сегодня, 11:48

Титов поставил «Спартаку» четыре с минусом по итогам первой части сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов оценил результаты красно-белых по итогам первого круга РПЛ и на групповом этапе FONBET Кубка России.

«Спартак» — это всегда отдельная тема и песня, можем говорить долго. В первых турах было восхищение, все говорили, что это претендент на чемпионство. Дальше все стало хуже и хуже, скандалы, кто играет и не играет... За последние пять-шесть туров стабилизировали состав. К сожалению, не играет Мозес, который в прошлом году был одним из ярких игроков. Джикию и Соболева мы не видим в составе, не играет Бонгонда, которому пели дифирамбы, сейчас он выходит буквально на десять минут. Абаскаль потихоньку начал понимать, но это надо было делать раньше. Как команда начала сезон, и какой отрыв от «Краснодара». Восемь очков — это много. Я бы оценил первый круг на четыре с минусом, потому что в Кубке заняли первое место в группе», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

«Спартак» после 15 туров набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице. В рамках FONBET Кубка России московский клуб встретится с «Оренбургом» в четвертьфинале.

Источник: https://metaratings.ru/news/egor-titov-postavil-spartaku-chetyre-s-minusom-po-itogam-pervoi-chasti-sezona-306093/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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