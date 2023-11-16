Семак: «Готов ли я уехать из «Зенита» за рубеж ради еврокубков? Не строю планы так далеко»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, скучает ли он по выступлениям в еврокубках.

— «Зениту» предстоит международный матч. Скучаете по еврокубкам? Верите ли, что еще в качестве тренера примете участие в каких-то турнирах, еврокубках или азиатских кубках? Есть ли у вас какая-то мечта? Готовы ли вы ради нее возглавить какой-то зарубежный клуб, если «Зенит» отпустит?

— Я так далеко не строю планы. Что касается еврокубков, конечно, они, особенно Лига чемпионов, — это приличный бонус за удачное выступление в чемпионате России. И атмосфера, и уровень клубов, которые там играют... На сегодняшний день это самый крупный клубный турнир. Всем хочется там играть, но, опять же, не всегда получается то, что хочется. Мы должны делать на сто процентов свою работу — в любом случае, есть еврокубки или это какие-то международные матчи. Львиную долю матчей мы проводим в своем чемпионате, естественно, это наша основная работа и основной труд, который мы сейчас делаем.

Российские клубы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

18 ноября «Зенит» проведет товарищеский матч против «Нефтчи».