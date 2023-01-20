«Торпедо» ведет переговоры с Лисаковичем

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Форвард «Рубина» Виталий Лисакович может продолжить карьеру в «Торпедо», сообщает «РБ Спорт».
По сведениям источника, московский клуб ведет переговоры о переходе 24-летнего белоруса. При этом казанцы могут отпустить игрока, так как клуб испытывает небольшие финансовые проблемы.
В текущем сезоне Лисакович провел 16 матчей в ФНЛ, в которых забил 8 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования