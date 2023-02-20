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Сегодня, 18:51

Товарищеские матчи «Амкала» против команд из РПЛ пройдут не раньше лета

Алина Савинова
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Основатель и президент «Амкала» Герман Попков ответил на вопрос, когда клуб планирует сыграть с командами из РПЛ.

«Прежние планы в силе. Мы изначально собирались провести эти игры после весны, но я не могу назвать даже ориентировочные даты, потому что планировали опубликовать сначала официальные анонсы вместе с командами РПЛ, с которыми мы планируем сыграть. Договоренность у нас есть, но без официальных бумаг. Надеюсь, что у нас получится провести эти поединки, но в нашем мире разное может случиться», — приводит «РБ Спорт» слова Попкова.

Ранее сообщалось о том, что «Амкал» планирует сыграть два матча с клубами из РПЛ. Один из них находится в топ-5 чемпионата России, а второй — в нижней части турнирной таблицы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matchi-amkala-protiv-komand-iz-rpl-planiruyutsya-provesti-ne-ran-she-leta/
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