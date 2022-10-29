Тренер «Локомотива» Федоров рассказал, почему Баринов играет в центре защиты

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров объяснил, почему полузащитник Дмитрий Баринов игра в центре защиты в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2). Он также не стал комментировал судейство в этой встрече.

— Замена Ненахова на Живоглядова в перерыве с чем связана?

— Не хватала объема Ненаъову. Живоглядову удобнее было играть на фланге. Ненахов неудачно сыграл на фланге.

— Что скажете о судействе? Удаление Зайнутдинова было?

— Мы никак не может комментировать судейство. Если арбитр за игру локтем дает желтую, то он должен ее давать. Судья поставил высокую планку борьбу сегодня.

— Почему Баринов в центре защите играет?

— Баринов вернулся в оборону и Гильерме на воротах, чтобы мы стали меньше пропускать, чтобы была организация в обороне.

Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.

ЦСКА набрал 29 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 14-й (12 баллов).