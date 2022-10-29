Тренер «Локомотива» Федоров рассказал, почему Баринов играет в центре защиты

Сегодня, 21:40
Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров объяснил, почему полузащитник Дмитрий Баринов игра в центре защиты в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2). Он также не стал комментировал судейство в этой встрече.
— Замена Ненахова на Живоглядова в перерыве с чем связана?
— Не хватала объема Ненаъову. Живоглядову удобнее было играть на фланге. Ненахов неудачно сыграл на фланге.
— Что скажете о судействе? Удаление Зайнутдинова было?
— Мы никак не может комментировать судейство. Если арбитр за игру локтем дает желтую, то он должен ее давать. Судья поставил высокую планку борьбу сегодня.
— Почему Баринов в центре защите играет?
— Баринов вернулся в оборону и Гильерме на воротах, чтобы мы стали меньше пропускать, чтобы была организация в обороне.
Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.
ЦСКА набрал 29 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 14-й (12 баллов).
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