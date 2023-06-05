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Сегодня, 18:20

Тренер «Зенита» Виллиам заявил, что предложений по Малкому сейчас нет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал информацию о возможном уходе из команды бразильского полузащитника Малкома.

«Как дела у Малкома после рождения сына? Прекрасное настроение. Говорит, что мало спит. Ответил — добро пожаловать. Это с тобой теперь надолго. Порекомендовал нанять пару нянь в Петербурге к моменту возвращения. Он провел прекрасный сезон. Все увидели настоящего Малкома, то, как он может играть. Его роль в завоевании чемпионства огромная. Его здесь все полностью устраивает. При этом никто не собирается удерживать его насильно. Сейчас предложений по нему нет. А то, что он хочет уйти во чтобы то ни стало — это полная ерунда. Он здесь абсолютно счастлив», — приводит слова Оливейры Metaratings.ru.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и сделал девять голевых передач. По итогам сезона-2022/23 бразилец был признан лучшим футболистом в РПЛ.

В марте 2023 года Малком получил российское гражданство. В середине мая супруга полузащитника Летисия родила мальчика, которого назвали Габриэлем.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-zenita-villiam-seichas-predlozhenii-po-malkomu-net-on-v-peterburge-absolyutno-schastliv-256492/
Малком Филипе (Малком)
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