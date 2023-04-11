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Сегодня, 13:41

Тренер «Зенита» об уходе Дзюбы: «Считали, что он не будет сильно мотивирован играть в клубе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер «Зенита» Вильям Артур де Оливейра назвал причину ухода Артема Дзюбы из клуба летом.

«Дзюба в «Локомотиве» нашел в себе мотивацию играть футбол. В «Зените» мы считали, что Артем не будет сильно мотивирован играть так, как сейчас, ведь он не был у нас основным форвардом. Возможно, это одна из причин его ухода летом из «Зенита». Тренерский штаб видел, что Дзюба сам хотел уйти из команды. Никакого конфликта у нас с ним никогда не было», — приводит слова Оливейры «РБ Спорт».

34-летний Дзюба в феврале подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. Он сыграл за команду 7 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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