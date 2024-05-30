Три клуба РПЛ заинтересованы в подписании Артема Дзюбы

У бывшего нападающего «Локомотива» Артем Дзюбы есть три варианта продолжения карьеры в РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 35-летний россиянин готов остаться в чемпионате России и рассмотреть вариант продолжения карьеры в «Пари НН», если клуб сохранит прописку в РПЛ. Также в нападающем заинтересованы «Химки» и еще один клуб РПЛ.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.