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Сегодня, 02:39

Три клуба РПЛ заинтересованы в подписании Артема Дзюбы

Евгений Козинов
Корреспондент
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У бывшего нападающего «Локомотива» Артем Дзюбы есть три варианта продолжения карьеры в РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 35-летний россиянин готов остаться в чемпионате России и рассмотреть вариант продолжения карьеры в «Пари НН», если клуб сохранит прописку в РПЛ. Также в нападающем заинтересованы «Химки» и еще один клуб РПЛ.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

Артем Дзюба. После демарша в СМИ уход Дзюбы из «Локо» был предрешен. Кто рискнет пригласить форварда?
Источник: https://metaratings.ru/news/pari-nn-khimki-i-eshyo-odin-klub-rpl-rassmatrivayut-podpisanie-dzyuby-367792/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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