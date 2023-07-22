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Сегодня, 13:00

Трошечкин об успехе «Ахмата» в прошлом сезоне: «Секретного ингредиента не существует»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин, который прошлый сезон провел в «Ахмате», в интервью «СЭ» объяснил, как клуб из Грозного добился рекордного для себя результата в сезоне 2022/2023.

— В чем же секрет Сергея Абуезидовича? За счет чего он добился такого успеха?

— Секретного ингредиента не существует. «Ахмат» — опытная команда, ребята знают, как играть. Мы плыли в одной лодке, все это и вылилось в такой результат.

Прошлый сезон «Ахмат», который возглавил Сергей Ташуев, закончил сезон на рекордном для себя 5-м месте турнирной таблицы РПЛ.

Александр Трошечкин. «Родной клуб за рубль не продают!» Трошечкин — о Фернандесе, уходе из «Ахмата» и Юране

Александр Трошечкин
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
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