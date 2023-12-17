Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:08

Тукманов оценил назначение Морено в «Сочи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал назначение Роберта Морено главным тренером «Сочи».

«Сочи» 15 декабря объявил о назначении Морено. 46-летний специалист подписал долгосрочный контракт с клубом.

«Я думаю, что если бы назначили отечественного специалиста, то эффект был бы от его работы выше, чем от работы испанского специалиста. Смотря какую задачу перед ним ставят владельцы клуба. Если они хотят играть вдолгую, условно на 5-6 лет, тогда может быть, это оправдано. А если же они хотят спасти ситуацию и вытащить команду с последнего места, тогда это бессмысленно. Здесь надо понимать, под какую задачу взяли этого тренера», — цитирует Тукманова «Евро-Футбол.Ру».

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года, с марта по июнь 2019 года он был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды, а с июня по ноябрь 2019 года возглавлял испанцев.

Также испанец тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы».

После 18 туров сочинцы с 11 очками занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
ФК Сочи
Александр Тукманов
Роберт Морено
0
Читайте также
ИИХФ отклонила апелляции ЦСКА и вратаря Федотова
Костомаров подробно рассказал о болезни и жизни после ампутации
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Медведев: «Конечно, «Ростов» должен быть выше 10-го места»

В «Оренбурге» заявили, что рассчитывают на Деограсию