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Сегодня, 16:07

Медведев: «Конечно, «Ростов» должен быть выше 10-го места»

Алина Савинова
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Вратарь «Ростова» Никита Медведев высказался о результатах команды в первой части сезона РПЛ.

«10-е место — не то, куда мы стремимся. Конечно, мы должны быть выше. Но на данный момент «Ростов» занимает эту позицию: мы допустили определенные ошибки, которые нужно будет во второй части сезона исправить, и как можно выше подняться. Будем работать над этим», — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

Также он ответил на вопрос, какие цели стоят перед «Ростовом» будущей весной.

«Подняться как можно выше. Мы идем на низком месте. Нужно идти от игры к игре. Надо не допускать тех ошибок, которые были в первой части чемпионата», — добавил вратарь.

«Ростов» набрал 21 очко в 18 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 19-м туре команда Валерия Карпина дома сыграет против «Крыльев Советов». Встреча запланирована на 3 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-medvedev-konechno-rostov-dolzhen-by-t-vy-she-10-go-mesta/
Никита Медведев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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