Тукманов прокомментировал слухи об интересе «Торпедо» к испанским тренерам

Сегодня, 15:37
Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов оценил вероятность приглашения иностранных тренеров на пост главного тренера команды.
«Смотря какие деньги будут предложены специалистам. Если стороны согласуют финансовые условия, то может быть и пойдут. У нас ведь работают иностранные специалисты. Есть ли у «Торпедо» деньги, чтобы привлечь иностранцев? Я этого не знаю, но в главных акционерах есть Московский кредитный банк. Поэтому, наверное, что-то там есть. Но давайте лучше дождемся официальной информации. Не знаю, как к этому относиться, но если это так, то дай бог. С учетом того, что команда, скорее всего, будет играть в Первой лиге, я не знаю, интересно ли это будет испанцам. Здесь я не уверен, что эта информация верна», — приводит слова Тукманова Vprognoze.ru.
22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом.
Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.
Ранее сообщалось, что в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера московского «Торпедо» входят пять испанских специалистов.