Тукманов прокомментировал слухи об интересе «Торпедо» к испанским тренерам

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов оценил вероятность приглашения иностранных тренеров на пост главного тренера команды.

«Смотря какие деньги будут предложены специалистам. Если стороны согласуют финансовые условия, то может быть и пойдут. У нас ведь работают иностранные специалисты. Есть ли у «Торпедо» деньги, чтобы привлечь иностранцев? Я этого не знаю, но в главных акционерах есть Московский кредитный банк. Поэтому, наверное, что-то там есть. Но давайте лучше дождемся официальной информации. Не знаю, как к этому относиться, но если это так, то дай бог. С учетом того, что команда, скорее всего, будет играть в Первой лиге, я не знаю, интересно ли это будет испанцам. Здесь я не уверен, что эта информация верна», — приводит слова Тукманова Vprognoze.ru.

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера московского «Торпедо» входят пять испанских специалистов.