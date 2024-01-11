Тюкавин хочет перейти из «Динамо» в «Реал»

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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что мечтает перейти в мадридский «Реал».
21-летнего форварда спросили, в каком европейском чемпионате он мечтает выступать.
«Испания, потому что там есть мадридский «Реал». Хочу там играть. Сразу после «Динамо» — в «Реал»? Буду стараться», — приводит слова Тюкавина «КП Спорт».
В текущем сезоне Тюкавин провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть голевых передач. В декабре он продлил контракт с бело-голубыми до 2028 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 10 миллионов евро.
Ранее агент футболиста Алексей Сафонов заявил, что Тюкавин получал предложения из Италии до наступления Нового года.