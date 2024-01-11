Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:41

Деменко: «Краснодару» нужно ответить «Зениту» на трансферы Ахметова и бразильцев»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко порассуждал об активности сине-бело-голубых и «Краснодара» в зимнее трансферное окно.

«Команды продолжают борьбу за чемпионство, но уже в рамках трансферного окна. Все понимали, что «Зенит» будет покупать новых игроков, ведь команда ушла на перерыв на втором месте, это их разозлило. Возможно, что они и еще кого-то купят этой зимой, почему нет? Так что «Краснодару» нужно отвечать на такой ход, поскольку список запасных у Ивича будет слабее, чем у Семака. С нынешним раскладом сил «Краснодару» будет очень тяжело, ведь бразильцы наверняка быстро адаптируются в «Зените», ведь их там целая диаспора собралась», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

«Краснодар» на данный момент подписал только колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо. «Зенит» купил четырех футболистов: защитника Нино, полузащитников Артура и Ильяза Ахматова, и нападающий Педро.

«Краснодар» на данный момент опережает «Зенит» на два очка в турнирной таблице РПЛ. Зимнее трансферное окно в чемпионате России закрывается 25 января.

 
Нино, Кевин Кастаньо и&nbsp;Артур. Трансферы РПЛ: Глушаков приехал к Карпину, «Зенит» закупается, а кого возьмет «Спартак»?

 

Источник: РБ Спорт
Максим Деменко
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
Обсудить
Читайте также
ИИХФ отстранила сборную Израиля от соревнований под своей эгидой
Экс-глава Международного союза биатлонистов Бессеберг не признал обвинения в коррупции
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Тюкавин хочет перейти из «Динамо» в «Реал»

Ловчев — о назначении португальского скаута в «Спартак»: «Романцев хороший тренер, но его не пригласили даже консультантом»