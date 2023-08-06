Тюкавин ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо»

6 августа, 23:16
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал возможное продление контракта с клубом.
— Дмитрий Гафин сказал, что «Динамо» предложило вам новый контракт.
— Пока никак на это не реагировали. Сказали, что до «Зенита» не хотим обсуждать, давайте после «Зенита» разговаривать.
— Ваша позиция предполагает, что вам нужно долго терпеть и ждать передачи. Откуда у вас столько терпения?
— Терпеливый. У меня такая позиция — зависимый игрок. Буду ждать до последнего своего шанса. Я не стараюсь сваливаться во фланги, там есть Смолов. Он знает, что делать с мячом.
— Вы летом женились. Как-то ментально внутри изменились?
— Ничего не изменилось.
— Столкновение головами с Алипом. Что там было?
— Не помню. Наверное, я ударился или он влетел. Неприятно было.
— Не помнишь, потому что сознание потерял?
— Нет.
— Заискрило перед глазами?
— Да. А так, нормально все.
Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». Контракт 21-летнего нападающего рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2023/24 Тюкавин провел 4 матча за бело-голубых, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.