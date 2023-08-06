Тюкавин ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал возможное продление контракта с клубом.

— Дмитрий Гафин сказал, что «Динамо» предложило вам новый контракт.

— Пока никак на это не реагировали. Сказали, что до «Зенита» не хотим обсуждать, давайте после «Зенита» разговаривать.

— Ваша позиция предполагает, что вам нужно долго терпеть и ждать передачи. Откуда у вас столько терпения?

— Терпеливый. У меня такая позиция — зависимый игрок. Буду ждать до последнего своего шанса. Я не стараюсь сваливаться во фланги, там есть Смолов. Он знает, что делать с мячом.

— Вы летом женились. Как-то ментально внутри изменились?

— Ничего не изменилось.

— Столкновение головами с Алипом. Что там было?

— Не помню. Наверное, я ударился или он влетел. Неприятно было.

— Не помнишь, потому что сознание потерял?

— Нет.

— Заискрило перед глазами?

— Да. А так, нормально все.

Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». Контракт 21-летнего нападающего рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2023/24 Тюкавин провел 4 матча за бело-голубых, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.