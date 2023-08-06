Шунин рассказал о новой традиции в «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, как главный тренер Марцел Личка поздравил команду с победой в матче 3-го тура чемпионата России против «Зенита» (3:2).

— Что сказал Личка после игры?

— После игры у нас появилась новая традиция. У нас есть кепка Льва Яшина. Личка сказал, что после каждой победной игры он будет давать кепку лучшему игроку, и он должен сказать несколько слов команде. Сегодня он сказал, что все были молодцы. Все отдавались на футбольном поле. Это победа общая, поэтому лучшие все. В итоге мы решили отдать ему эту кепку. Он сегодня лучший.