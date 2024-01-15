Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:20

Тюкавин рассказал о впечатлениях от сериала «Слово пацана»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что посмотрел сериал «Слово пацана».

«Все начали говорить о нем, я посмотрел. Убил время в самолете, почти весь полет, когда летел в отпуск. Как впечатления? Нормально», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из самых популярных отечественных сериалов 2023 года. События проекта разворачиваются в 1980-е на улицах Казани.

В текущем сезоне Тюкавин провел за бело-голубых 23 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Константин Тюкавин
6
0
Читайте также
Пять россиян сыграют в Матче звезд НХЛ-2024
Колумбию могут лишить флага на Олимпиаде-2024 в Париже
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Дмитрий Хомуха: «Круговой понимает, что в «Зените» он будет игроком ротации»

Андрей Федоров считает, что в РПЛ нет команд, которые сильно выделяются