Тюкавин рассказал о впечатлениях от сериала «Слово пацана»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что посмотрел сериал «Слово пацана».

«Все начали говорить о нем, я посмотрел. Убил время в самолете, почти весь полет, когда летел в отпуск. Как впечатления? Нормально», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из самых популярных отечественных сериалов 2023 года. События проекта разворачиваются в 1980-е на улицах Казани.

В текущем сезоне Тюкавин провел за бело-голубых 23 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.