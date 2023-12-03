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Сегодня, 12:01

Тюкавин высказался о своем новом контракте с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своем новом контракте с московским клубом.

«Это непростое соглашение. Первое общение еще было в мае, и вчера мы наконец договорись с «Динамо» и подписали контракт на четыре года. Этого ждали все! Задумался ли уже о крупной покупке? Нет. Новому контракту пока только день. Зарплата еще не приходила, а ждать ее еще до конца месяца, ха-ха! Поэтому пока не думал о какой-то крупной покупке — буду делать все по мере поступления», — приводит слова Тюкавина Sport24.

В пятницу, 1 декабря, «Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным до лета 2028 года. Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с бело-голубыми не будет опции выкупа для российских клубов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601379-tyukavin-o-novom-kontrakte-s-dinamo-neprostoye-soglasheniye-no-etogo-zhdali-vse
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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