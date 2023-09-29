«Урал» обратится в ЭСК РФС по итогам матча против «Ростова»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» сообщил о намерении клуба обратиться в ЭСК РФС по итогам матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

В первом тайме арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота команды из Екатеринбурга, во втором — показал прямую красную карточку полузащитнику Андрею Егорычеву.

«Конечно, мы будем обращаться в ЭСК», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ».

«Урал» не побеждает в чемпионате России на протяжении 5 матчей — 3 поражения и 2 ничьих.