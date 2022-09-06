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6 сентября, 17:50

«Урал» подпишет контракты с защитниками Егором Филипенко и Сильвие Бегичем

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Как стало известно «СЭ», «Урал» подпишет контракты с защитниками Егором Филипенко и Сильвие Бегичем.

На этой неделе солигорский «Шахтер» и Егор Филипенко расстались по обоюдному соглашению.

Бегич стал одним из первых футболистов «Рубина», который покинул клуб после нового правила ФИФА о том, что иностранные футболисты могут приостановить контракты с российскими командами.

34-летний Егор Филипенко начинал карьеру в БАТЭ (а затем несколько раз возвращался в борисовский клуб). Играл в российских командах «Спартак» (Москва), «Томь» и «Сибирь», испанской «Малаге», израильских «Маккаби» (Тель-Авив) и «Ашдод». В «Шахтере» играл с 2021 года, в составе команды стал чемпионом Белоруссии (2021) и обладателем Суперкубка страны (2021).

В составе сборной Белоруссии провел 52 матча, забил 1 гол и в августе 2019 года заявил о завершении выступлений за национальную команду

Ранее информацию о расторжении контракта с Бегичем опроверг спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.

В прошлом сезоне РПЛ 29-летний защитник провел 19 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Егор Филипенко
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