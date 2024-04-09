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Сегодня, 19:34

Агент защитника ЦСКА Роши: «Российский паспорт? Посмотрим»

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В агентстве Sferico Sports, которое представляет защитника ЦСКА Виллиана Рошу, не исключили, что бразилец может получить российский паспорт.

«Виллиан сфокусирован только на ЦСКА. Он хочет помочь команде побеждать и улучшать свою личную статистику. Российский паспорт? Посмотрим», — заявили в агентстве «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Роша сыграл 28 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

ЦСКА находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 22 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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