В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном подписании Фернандеса

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос «СЭ» об интересе к полузащитнику «Волоса» Паоло Фернандесу.

«Фернандес хочет в «Ахмат»? Все может быть. Больше сказать нечего», — сказал Айдамиров «СЭ».

29 августа агент игрока Альберт Ботинес в разговоре с «СЭ» подтвердил новость о том, что «Спартак» сделал «Волосу» официальное предложение по покупке 24-летнего испанца.

Позднее агент заявил «РБ Спорт», что трансфер Фернандеса в «Спартак» может сорваться из-за отношений «Волоса» и главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.