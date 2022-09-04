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4 сентября, 16:50

В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном подписании Фернандеса

Артем Бухаев
Корреспондент
Паоло Фернандес.
Фото Соцсети

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос «СЭ» об интересе к полузащитнику «Волоса» Паоло Фернандесу.

«Фернандес хочет в «Ахмат»? Все может быть. Больше сказать нечего», — сказал Айдамиров «СЭ».

29 августа агент игрока Альберт Ботинес в разговоре с «СЭ» подтвердил новость о том, что «Спартак» сделал «Волосу» официальное предложение по покупке 24-летнего испанца.

Позднее агент заявил «РБ Спорт», что трансфер Фернандеса в «Спартак» может сорваться из-за отношений «Волоса» и главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

РПЛ
ФК Ахмат
Паоло Фернандес
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